Europa o la U: La condición que habría colocado Alexis Sánchez para llegar a Los Azules

Maravilla se encuentra libre tras finalizar su contrato con el Sevilla, por lo que su futuro nuevamene es una incógnita.

Semanas decisivas son las que vive a Alexis Sánchez para definir su futuro, donde nuevamente se ha especulado con un interés de Universidad de Chile.

Tras finalizar su contrato con el Sevilla, el tocopillano tiene la tarea de definir el equipo en el que jugará la próxima temporada.

Una de las posibilidades serían Los Azules, con Maravilla colocando una especial condición para sellar su retorno al fútbol chileno.





El requisito de Alexis Sánchez para fichar en la U

Según consignó El Mercurio, la principal exigencia del delantero es esperar a una propuesta atractiva de algún club europeo, teniendo que su interés es mantenerse en una liga de primer nivel.

En caso de no cumplir este objetivo, el goleador histórico de La Roja aceptaría la propuesta del Romántico Viajero.

El citado medio afirmó que en la U están al tanto de este requisito, por lo que están dispuestos a esperar y le dejaron las puertas abiertas para el fichaje.

Un aspecto no menor son los plazos para poder incorporar. El mercado de pases en Europa cierra recién el 1 de septiembre, mientras que en Chile finaliza a mediados de agosto.