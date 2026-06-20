Oficial: Dan a conocer parte médico de Fernando Gago tras ser internado de urgencia

A través de sus redes sociales, la Universidad de Chile compartió el parte médico oficial emitido por la Clínica Alemana, centro de salud en el que permanece internado el técnico argentino.

Universidad de Chile actualizó este sábado el estado de salud de Fernando Gago, luego de que el técnico presentara complicaciones físicas tras la victoria por 2-0 ante O’Higgins y fuera internado de urgencia.

A través de sus redes sociales, el club y la Clínica Alemana entregaron un comunicado oficial en el que se detalló que Gago ingresó durante la madrugada al centro asistencial tras sufrir un “ infarto agudo al miocardio “.

Cabe recordar que, una vez terminado el encuentro en el Estadio Nacional, durante la conferencia de prensa el entrenador argentino ya evidenciaba señales de malestar.





Universidad de Chile actualiza estado de salud de Fernando Gogo

De acuerdo al parte médico, al entrenador “se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial”, una condición que comprometía la irrigación normal del corazón.

“Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent“, indicó el comunicado. Un procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo y estabilizar al entrenador.

Desde el recinto asistencial también destacaron una evolución favorable. “El paciente presenta buen ánimo“, señaló Clínica Alemana este sábado.

Además, el informe médico explicó que durante las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, proceso que contempla retomar gradualmente la actividad física.

Mira acá el parte médico oficial.