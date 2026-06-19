Fernando Gago fue internado de urgencia por problemas de salud

El técnico de Universidad de Chile fue sometido a exámenes cardiovasculares según informó el club a través de un comunicado.

El técnico de Universidad de Chile Fernando Gago, fue internado la madrugada de este viernes en una clínica de Santiago tras presentar problemas de salud .

A través de un comunicado, el conjunto azul informó que “nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy“.





“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico“, cierra el comunicado publicado por el club en su cuenta de X.

Cabe señalar que el estratega argentino estuvo presente la noche del jueves en el triunfo de la U por 2 a o sobre O’Higgins, el cual cerró la primera rueda del Torneo Nacional y que le permitió al cuadro estudiantil subir a la tercera posición de la tabla de posiciones.