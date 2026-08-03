Locura total: El grito de los hinchas de Colo Colo para recibir a Vozinha en Chile

Los fanáticos esperaron en el aeropuerto de Santiago con cariñosos mensajes hacia el meta, quien viene de ser una de la figura de Cabo Verde en el Mundial.

La llegada de Vozinha generó una verdadera revolución en Colo Colo, con sus hinchas realizando un masivo recibimiento en Chile.

Centenares de fanáticos acudieron al aeropuerto para darle la bienvenida al arquero de Cabo Verde, quien viene de ser elegido el mejor arquero del Mundial 2026.

Es tanta la emoción que hay por el futbolista de 40 años que los aficionados le dedicaron un grito muy especial.

Hinchas de Colo Colo recibieron con gritos a Vozinha

Un video de Radio Cooperativa mostró a hinchas de Colo Colo gritando en pleno terminal aéreo: “Chi chi chi, le le le, Vozinha de Chile”.

El arribo del africano se dio después de intensas semanas de negociación, donde se llegó a especular con ofertas del clubes de México y Marruecos.





“Estoy muy feliz de estar aquí, de representar a Colo Colo. Agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental”, comentó el meta.

Vozinha será presentado este martes 4 de agosto en conferencia de prensa, mientras que el miércoles 5 se hará una bienvenida masiva en el Estadio Monumental.

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