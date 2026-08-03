Infantino pierde respaldo: Gales y Serbia se distancian de su candidatura a la reelección en FIFA

La fallida propuesta comercial del actual presidente de la FIFA le costó el apoyo de dos federaciones, todo esto pensando en los comicios del 2027.

Gianni Infantino recibió un nuevo golpe. El presidente de la FIFA perdió el apoyo de dos asociaciones con miras a la reelección del próximo año.

Se trata de Gales y Serbia, quienes oficializaron que no respaldarán al dirigente en su intento por continuar como mandamás del organismo que rige el fútbol.

La medida se tomó por el rechazo al polémico plan de vender participaciones en el Mundial a entes privados, idea que fue retirada luego de las diversas críticas.

Gales y Serbia le quita el respaldo a Infantino

En ese escenario, La federación galesa manifestó su rechazo a la continuidad del actual directivo, quien está a cargo de la FIFA desde el 2016.

“Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol”, manifestaron.





La entidad europea agregó: “Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero es un error que no podemos aceptar”.

Por su parte, Serbia manifestó en que las propuestas de Infantino “han dañado gravemente la reputación de la FIFA”.

La reelección en la institución que ve el destino del fútbol se llevará a cabo en marzo del 2027 en un Congreso en Rabat, Marruecos, donde se elegirá al presidente por el periodo entre 2017 y 2031.