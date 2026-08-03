¿Piensa en el retiro? La sincera respuesta de Mauricio Isla sobre un posible “último baile”

Tras la petición de un seguidor de terminar en cancha su exitosa carrera en el fútbol, el Huaso reconoció que esa situación “está difícil”.

Mauricio Isla dio luces sobre su futuro en el fútbol, revelando que cada vez se hace más complicada la posibilidad de un “último baile”.

Tras no fichar por ningún club desde su salida de Colo Colo a fines del 2025, el Huaso se ha mantenido entrenando de manera personal.

A ocho meses de finalizar su ciclo en el Cacique, el lateral derecho se dio el tiempo de responderle a un seguidor que le pidió cerrar en cancha su exitosa carrera.

¿Qué dijo Mauricio Isla?

Todo se dio con un usuario comentando una foto junto a su pareja, Emily Matute, en Instagram, donde señaló: “Un grande Mauricio. Disfruta la vida, aunque me gustaría verte jugar el último baile”.





Ante esto, Isla fue sincero y contestó: “Está difícil el último baile. Saludos”, reconociendo que su ciclo en el fútbol profesional podría terminar.

El último partido del defensa fue el 28 de noviembre del 2025, día en que fue titular en la derrota 3-0 del Cacique ante Cobresal como visitante.

Si bien a principios de este año se especuló con interés de algunos clubes chilenos, el bicampeón de América finalmente se mantuvo como jugador libre.

Mira el comentario acá