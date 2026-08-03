De figura mediática a anotar en su debut: El notable estreno de Tim Payne en Olimpia de Paraguay

El neozelandés se lució con un golazo en la victoria de su equipo ante Rubio Ñu, sumando su primera gran alegría en Sudamérica.

Tim Payne tuvo un glorioso debut en Olimpia de Paraguay, marcando un golazo en la victoria 5-0 de su equipo ante Rubio Ñu por la liga local.

Tras mirar dos partidos desde el banco, entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez decidió que el neozelandés ingresara en el segundo tiempo en el tranquilo triunfo del Decano.

El oceánico inició la jugada de su tanto, realizando una combinación con Franco Alfonso que le dejó servido el balón para que colocara un derechazo desde fuera del área hacia el palo izquierdo del meta.





La anotación desató la locura de los hinchas y de sus compañeros, quienes abrazaron al lateral en lo que fue su primera alegría en Sudamérica.

Payne llegó al Rey de Copas este semestre luego de ser un fenómeno viral en el Mundial 2026, pasando de tener 5 mil seguidores en Instagram a más de 5 millones.

En el gigante de Paraguay tendrá como primer gran desafío la llave de octavos de final por Copa Sudamericana, donde se medirá a Vasco da Gama.

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