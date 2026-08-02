Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo: “Nos vemos pronto en el Monumental”

El arquero caboverdiano pasó de ser una de las grandes figuras del Mundial 2026 a convertirse en el nuevo refuerzo de Los Albos.

Vozinha finalmente aterrizó en Chile este domingo. Con expectación, los hinchas de Colo Colo esperaban la llegada del arquero mundialista, quien durante la mañana abordó un vuelo desde Madrid con destino a Santiago.

Tras varios días de incertidumbre, el seleccionado de Cabo Verde concretó su arribo al país para convertirse en el nuevo refuerzo del Cacique de cara al segundo semestre del Campeonato Nacional.

Cerca de las 20:30 horas, Vozinha pisó suelo chileno en un aeropuerto repleto de hinchas. A su salida, saludó brevemente a quienes lo esperaban mientras avanzaba junto a la delegación alba.

“ Estoy muy feliz de estar aquí, de representar a Colo Colo. Agradecer el cariño y la paciencia de los hinchas. Nos vemos pronto en el Monumental”, expresó el africano.

Según informó Blanco y Negro, el experimentado portero deberá someterse a los exámenes médicos durante la mañana de este lunes 3 de agosto.

Posteriormente, el martes al mediodía será presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Colo Colo, para luego incorporarse de lleno a los trabajos del Cacique.

Vozinha ya está en Chile 🇨🇱 — Vozinha is already in Chile 🇨🇱 —

A Vozinha já está no Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Locura en la llegada de Vozinha a Chile!! El nuevo arquero de Colo Colo ya está en Santiago y mañana se someterá a los exámenes médicos. @Cooperativa pic.twitter.com/FeHZ1lI38C — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 3, 2026