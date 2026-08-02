Universidad de Chile vs Huachipato: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Los dirigidos por Fernando Gago tienen una opción para sumar de a tres y seguir en la pelea por los primeros puestos del campeonato. Los Acereros buscarán acercarse a puestos de copas internacionales.

Universidad de Chile será protagonista del último partido de la fecha 17 de la Liga de Primera cuando reciba a Huachipato en el Estadio Nacional.

El conjunto universitario intentará hacer valer su localía para mantenerse en la pelea por el campeonato, donde se encuentran en tercer lugar con 27 unidades.

Los siderúrgicos por su parte irán por un resultado que le permita tomar impulso en la segunda rueda y asegurar su cupo en las copas internacionales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de la U vs Huachipato?

El partido entre Universidad de Chile y Huachipato será transmitido por TNT Sports Premium en televisión.

También se puede seguir el duelo de manera online en TNT Sports a través de la plataforma de streaming HBO Max.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs Huachipato?

El compromiso entre Universidad de Chile y Huachipato se disputará este domingo 2 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de en Ñuñoa.