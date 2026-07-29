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Tribunal de Disciplina aplicó duro castigo a jugador de Huachipato: Intentó agredir a árbitro

Kevin Altez conoció su sanción luego del tenso cruce con Héctor Jona, juez que consignó el altercado en su informe.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción para Kevin Altez, jugador de Huachipato que intentó agredir al árbitro Héctor Jona.

La escena se vio el pasado 25 de julio en el empate 3-3 ante Cobresal, con el uruguayo protagonizando un tenso momento con el juez.

Tras quedar cara a cara, el volante hizo un movimiento brusco con su cabeza hacia el colegiado, quien lo consignó en su informe.

El duro castigo para Kevin Altez

A raíz de esto, la entidad dio a conocer este martes por la noche que Altez recibió cuatro partidos de suspensión.

El charrúa no estará disponible para los cotejos contra Universidad de Chile, Everton, Palestino y Limache, perdiéndose casi todos los duelos que su club jugará en agosto.

Su regreso a las canchas sería recién en la jornada 21° frente a Coquimbo Unido en condición de visitante.

El informe de Jona precisó que el joven de 21 años tuvo una persistente “actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada”.

“Ante dicha situación (…) me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados”.

Sobre el intento de agresión, el árbitro manifestó: “El jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”.

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