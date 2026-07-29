Tribunal de Disciplina aplicó duro castigo a jugador de Huachipato: Intentó agredir a árbitro

Kevin Altez conoció su sanción luego del tenso cruce con Héctor Jona, juez que consignó el altercado en su informe.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción para Kevin Altez, jugador de Huachipato que intentó agredir al árbitro Héctor Jona.

La escena se vio el pasado 25 de julio en el empate 3-3 ante Cobresal, con el uruguayo protagonizando un tenso momento con el juez.

Tras quedar cara a cara, el volante hizo un movimiento brusco con su cabeza hacia el colegiado, quien lo consignó en su informe.





El duro castigo para Kevin Altez

A raíz de esto, la entidad dio a conocer este martes por la noche que Altez recibió cuatro partidos de suspensión.

El charrúa no estará disponible para los cotejos contra Universidad de Chile, Everton, Palestino y Limache, perdiéndose casi todos los duelos que su club jugará en agosto.

Su regreso a las canchas sería recién en la jornada 21° frente a Coquimbo Unido en condición de visitante.

El informe de Jona precisó que el joven de 21 años tuvo una persistente “actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada”.

“Ante dicha situación (…) me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados”.

Sobre el intento de agresión, el árbitro manifestó: “El jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”.