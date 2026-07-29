Damián Pizarro desata debate en hinchas tras ser oficializado en Audax Italiano: “Revive su carrera”

La llegada del joven de 21 años provocó una ola de reacciones de los fanáticos. El delantero llegó a préstamo hasta mediados del 2027.

Damián Pizarro regresa al fútbol chileno. El delantero acabó con los rumores y este miércoles fue anunciado como nuevo refuerzo de Audax Italiano.

Tras dos años en el extranjero, donde no pudo consolidarse en Italia, Francia y Argentina, el ariete llegó a préstamo desde el Udinese hasta mediados del 2027.

La noticia generó una ola de reacciones entre los hinchas, quienes se manifestaron por el nuevo paso en la carrera del joven de 21 años.





Los comentarios que dejó arribo de Damián Pizarro a Audax Italiano

El debate se encendió luego de que algunos criticaran a la dirigencia del elenco de La Florida, recordando que la nueva incorporación tiene una sequía de dos años sin marcar goles.

Sin embargo, otros afirmaron el “tener fe” con que pueda sumar minutos y demostrar lo que prometía en sus inicios en Colo Colo.

“Pónganse serios los dirigentes”, “el año se volvió peor” o “mucho éxito” fueron solamente algunos de los comentarios en la publicación oficial de los Itálicos.

Audax Italiano actualmente ocupa el puesto 14° de la tabla de posiciones con 16 puntos, solamente dos unidades más del último club que estaría descendiendo a la Primera B.

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