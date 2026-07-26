Turboman al rescate: Agónico gol de Vargas da tres puntos a la U y supera a Audax en La Florida

Con gol decisivo de Eduardo Vargas a los ’77, los Azules derrotaron a Audax Italiano, igualaron a la UC en la tabla y metieron máxima presión al líder Colo-Colo.

Universidad de Chile inició con cuentas alegres la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 con un triunfo 2-1 frente a Audax Italiano en La Florida.

El cuadro universitario abrió la cuenta a los 22 minutos gracias a Agustín Arce, cuando el juvenil aprovechó una jugada colectiva para superar al portero Tomás Ahumada.

En la etapa complementaria, Audax reaccionó y presionó las líneas azules: a los 57 minutos, Federico Mateos igualó al sorprender a la defensa y anotar con un certero cabezazo.

Tras el empate local, el técnico azul ordenó el ingreso de Charles Aránguiz y Lucas Assadi, buscando recuperar el control del balón y mayor presencia en campo rival.

Cuando el partido entraba en su etapa más decisiva, apareció Eduardo Vargas y, tras rescatar un balón suelto en el área a los 77 minutos, desató los festejos azules al marcar el 2-1 definitivo.





La U igualó a la UC en la tabla de la Liga

Con este resultado, el Romántico Viajero alcanzó las 27 unidades en el torneo. La victoria le permite igualar a Universidad Católica, aunque no la supera por diferencia de goles.

En la próxima fecha, la U recibirá a Huachipato en el Estadio Nacional. Por su parte, Audax Italiano deberá viajar al sur para medirse ante Universidad de Concepción.