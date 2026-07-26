Jaula Bahamondes regresa a la UFC en diferente categoría: Cuándo y contra quién peleará en el octágono

El chileno buscará reivindicarse en la Noche UFC 2026. Revisa a continuación los detalles.

Ignacio “La Jaula” Bahamondes ya tiene fecha para regresar a pelear en el octágono y es que tras un periodo alejado de las competencias de Artes Marciales Mixtas, regresará con recuperarse de su último encuentro.

Recordemos que el chileno sufrió una dura derrota en marzo de este año luego de enfrentarse al azerbaiyano Tofiq Musayev en el UFC Fight Night de Seattle.

Sin embargo, La Jaula vuelve con una gran novedad, dejará atrás la división ligera y esta será su primera pelea en categoría Peso Wélter (70,3 y 77,1 kg).





Cuándo peleará La Jaula Bahamondes y con quién

Según anunció UFC Español, el chileno volverá a pelear el próximo 12 de septiembre en el evento Noche UFC 2026 en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, Estados Unidos.

En esta ocasión, La Jaula se enfrentará al experimentado luchador ruso Muslim Salikhov.