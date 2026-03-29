“Soy carne de perro”: Jaula Bahamondes sube impactante foto tras perder pelea en su regreso a la UFC

Un codazo en el rostro durante el segundo round le provocó un importante corte en la frente que terminó complicando el resto de la pelea.

Este sábado se vivió el regreso de Ignacio “Jaula” Bahamondes a la UFC para enfrentarse a Tofiq Muyasev en las peleas preliminares del Fight Night de Seattle.

Luego de nueve meses fuera del ring, el chileno supo dominar el primer asalto, sin embargo, un codazo en el rostro durante el segundo round le causó un importante corte en la frente que terminó por complicarle el resto de la pelea.

El enfrentamiento terminó en favor del azeri por decisión unánime, pese a ciertas acciones fuera del reglamento que cometió Musayev, entre ellas, agarrarse de la reja y pegar cabezazos.





Esperanzado pese a la derrota, Bahamondes se mostró esperanzado y compartió en sus redes sociales una fotografía donde evidenció las consecuencias de la pelea, además de reflexionar sobre su regreso y agradecer la oportunidad de haber podido concretarlo.

La reflexión de la Jaula tras derrota en regreso a la UFC

A través de su cuenta de Instagram, Ignacio compartió una selfie mostrando cómo quedó tras la pelea con Muyasev, la cual lo dejó varios magulladuras y cortes en su rostro.

Sin embargo, el nacional usó la instancia para reflexionar sobre la derrota que tuvo en su regreso al octágono luego de nueve meses fuera: “Volveré más fuerte, mi gente. Los que me conocen saben que nada me quiebra, soy carne de perro“.

“Gracias a Dios por sentirme vivo una vez más, los amo, familia“, cerró la Jaula, agradeciendo por la oportunidad de pelear en las preliminares del Fight Night de Seattle.

Revisa aquí el mensaje de la Jaula Bahamondes: