Desde Lionel Messi hasta Cristiano Ronaldo: Estas son las figuras que disputarán su último Mundial

A un mes de que se lleve a cabo el torneo planetario, te revelamos las diez estrellas del fútbol internacional que podrían disputar su última Copa del Mundo en este 2026.

Cada vez queda menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026. Una edición histórica que contará con 48 selecciones y reunirá a las mejores figuras del fútbol mundial.

La cita planetaria se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, convirtiéndose en el primer Mundial organizado por tres países de manera conjunta.

Por otra parte, el partido inaugural del Mundial 2026 está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Un recinto que marcará un hito al ser el primero en albergar partidos de tres copas distintas.

Los cracks que participarán en su último Mundial

Esta edición marcará diversos hitos y algunos de ellos serán la salida de algunas estrellas más icónicas de la última etapa del fútbol mundial. Entre delanteros y arqueros, te presentamos el ranking de quienes le dirán adiós a una próxima cita internacional.

Lionel Messi

El astro argentino de 38 años y vigente campeón del mundo se despide de la competición luego de haber conquistado prácticamente todos los títulos, tanto a nivel de clubes como de selección.

Guillermo Ochoa

A sus 40 años, el arquero mexicano está a punto de cumplir una hazaña histórica: convertirse en el primer futbolista en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo

A sus 41 años, CR7 es el único en haber marcado ocho anotaciones en cinco mundiales consecutivos, por lo que el capitán de la selección de Portugal, espera conquistar la copa para cerrar con broche de oro su carrera mundialista.

James Rodríguez

El jugador colombiano disputará su tercer mundial a sus 34 años. Tras obtener la Bota de Oro en Brasil 2014 por sus seis anotaciones en cinco partidos, se ha convertido en el máximo artillero en mundiales en la historia de su selección.

Virgil van Dijk

Tras una carrera liderando la defensa del Liverpool, el capitán neerlandés busca coronar su trayectoria futbolística en este Mundial 2026 a sus 35 años.

Luka Modrić

El croata de 40 años disputará su quinta Copa del Mundo, en la cual espera llevarse el máximo galardón. Siendo este posiblemente su último torneo, espera dejar marca con su profesionalismo.

Kevin De Bruyne

La Copa del Mundo de 2026 marcaría la cuarta participación mundialista del volante de 34 años y, posiblemente, la última de su carrera. Su mejor desempeño ocurrió en 2018, torneo en el que Bélgica obtuvo el tercer lugar.

N’Golo Kanté

A sus 35 años se ha consagrado como el motor de la selección francesa y, en Norteamerica espera obtener el título mundial que perdió la edición pasada en la final ante

Nicolás Otamendi

Tras haber obtenido la copa de la última edición, el argentino de 38 años quiere ir por más antes de decir el adiós definitivo a la selección albiceleste.

Mohamed Salah

A sus 33 años, el egipcio sabe que podría ser su última oportunidad de levantar la copa en la cita máxima. Tras su gran desempeño en Rusia 2018, sueña con superar la fase de grupos por primera vez junto a su selección.