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La U cae ante U. La Calera y queda al borde de la eliminación en Copa de la Liga

Azules y caleranos se enfrentaron en un encuentro válido por la 5º fecha del certamen nacional.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Universidad de Chile sufrió una dura derrota tras caer por 1-0 ante Unión La Calera en un partido válido por la 5ª fecha de la Copa de la Liga.

Un encuentro en que se vio una U opaca durante la primera mitad, y que, pese a mostrar una mejor cara en el complemento, no logró romper la solidez defensiva de los caleranos.

Con esta derrota, los azules quedan en la cornisa en el Grupo D liderado por Audax Italiano con 10 unidades, en segundo lugar La Calera con 10, y en tercer lugar los dirigidos por Fernando Gago con 7 puntos.

El único gol del partido fue obra del ex Colo Colo, Carlos Villanueva, al minuto 33 del primer tiempo.

Próximos partidos de la U. de Chile y U. La Calera por la Copa de la Liga

En la última fecha de la fase de grupos, la U deberá buscar la clasificación frente a Audax Italiano el próximo 7 de junio a las 12:30 horas.

Por su parte, La Calera, que sueña con la siguiente fase, enfrentará a un eliminado Deportes La Serena el mismo 7 de junio a las 12:30 horas.

Ambos partidos se jugarán en simultáneo.

En desarrollo…

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