La U cae ante U. La Calera y queda al borde de la eliminación en Copa de la Liga

Azules y caleranos se enfrentaron en un encuentro válido por la 5º fecha del certamen nacional.

Universidad de Chile sufrió una dura derrota tras caer por 1-0 ante Unión La Calera en un partido válido por la 5ª fecha de la Copa de la Liga.

Un encuentro en que se vio una U opaca durante la primera mitad, y que, pese a mostrar una mejor cara en el complemento, no logró romper la solidez defensiva de los caleranos.

Con esta derrota, los azules quedan en la cornisa en el Grupo D liderado por Audax Italiano con 10 unidades, en segundo lugar La Calera con 10, y en tercer lugar los dirigidos por Fernando Gago con 7 puntos.

El único gol del partido fue obra del ex Colo Colo, Carlos Villanueva, al minuto 33 del primer tiempo.





Próximos partidos de la U. de Chile y U. La Calera por la Copa de la Liga

En la última fecha de la fase de grupos, la U deberá buscar la clasificación frente a Audax Italiano el próximo 7 de junio a las 12:30 horas.

Por su parte, La Calera, que sueña con la siguiente fase, enfrentará a un eliminado Deportes La Serena el mismo 7 de junio a las 12:30 horas.

Ambos partidos se jugarán en simultáneo.

En desarrollo…