Colo Colo lo dio vuelta y vence a Deportes Concepción por la Copa de la Liga

Los Albos recibieron al “León de Collao” en el Estadio Monumental, en un partido válido por la quinta fecha del certamen local.

Colo Colo volvió a mostrar contundencia tras derrotar por 3-1 a Deportes Concepción en un encuentro válido por la 5º fecha de la Copa de la Liga 2026.

Pese a que los de Collao golpearon primero antes de ir al descanso, los albos lograron revertir el marcador tras un excelente segundo tiempo.

Con esta victoria, los de Macul lideran de manera parcial el Grupo A del certamen local con 10 unidades.

Esto a la espera de lo que pueda hacer Coquimbo Unido frente a Huachipato este domingo.





Colo Colo vence 3-1 a Deportes Concepción en el Monumental y es puntero del Grupo A

Si bien la primera mitad careció de profundidad y eficiencia en el último tercio, los penquistas se irían al descanso en ventaja luego de que Joaquín Larrivey anotara desde los 12 pasos para poner el 1-0.

Ya en el complemento, Fernando Ortiz se vio obligado a mover el equipo para encontrar el juego que le permitiera dar vuelta el marcador.

El empate llegaría al 51′, luego de que Maximiliano Romero aprovechara un pivoteo de Javier Correa para poner el 1-1.

Al 57′ la alegría se desataría nuevamente en Macul, luego de que Leandro Hernández conectara un cabezazo para poner el 2-1.

Finalmente, al 78′, Álvaro Madrid aprovechó una mala salida de la zaga del Conce, para sentenciar el marcador y poner el 3-1.