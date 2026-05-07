Coquimbo reaccionó a tiempo y logró importante triunfo ante Universitario en la Libertadores

Los Piratas vencieron 2-1 al conjunto limeño en la fecha 4 del Grupo B, donde se ubican en zona de clasificación.

Coquimbo Unido ganó un importante partido en el Grupo B de la Copa Libertadores, donde superó a Universitario de Perú en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los Piratas vencieron 2-1 al conjunto limeño en la fecha 4, donde los visitantes abrieron la cuenta a los 33 minutos mediante Alex Valera. Así se fueron al descanso.

En el complemento el equipo de Hernán Caputto salió con todo en busca del empate, el cual encontró a los 50′ a través de Guido Vadalá, la gran figura del partido.

El volante argentino desató la locura en el puerto pirata a los 72′ al decretar el marcador definitivo al batir nuevamente al guardameta chileno Miguel Vargas.





Coquimbo Unido se ubica en zona de clasificación

Con este resultado, Coquimbo llegó a los 7 puntos, mismas unidades que tiene Tolima, aunque el equipo colombiano se ubica en primer lugar por tener mejor diferencia de gol.

En la próxima fecha los aurinegros recibirán a los cafeteros para cerrar todo en Montevideo ante Nacional. Cabe señalar que los dos primeros avanzan a los octavos de final y el tercero a los play-off de la Sudamericana.