Coquimbo Unido vs Universitario: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Coquimbo Unido jugará un importante encuentro en el Grupo B del certamen continental. Los Piratas reciben a Universitario en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Coquimbo Unido disputará un partido trascendental ante Universitario este jueves, buscando dar un importante paso en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los Piratas pretenden sumar su segunda victoria en el torneo y así alcanzar los siete puntos que tiene el líder de la zona, Tolima.

La ilusión de los aurinegros se sustenta en que ya vencieron a los peruanos en Lima hace algunas semanas, así que esta noche buscarán repetir esa buena actuación en casa.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo Unido vs Universitario?

El partido de Coquimbo Unido ante Universitario, válido por la fecha 4° del Grupo B de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este esperado choque. Para eso, tienes que estar suscrito y entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Coquimbo Unido y Universitario por Copa Libertadores

El compromiso del conjunto chileno contra los peruanos inicia a las 20:00 horas de Chile de este jueves 7 de mayo.

El estadio en el que se jugará este compromiso será el Francisco Sánchez Rumoroso, donde el árbitro designado fue el argentino Maximiliano Ramírez.