La UC deja pasar buena chance y solamente iguala con Cruzeiro en la Copa Libertadores

Los Cruzados no aprovecharon que los brasileños sufrieron una expulsión en el inicio del segundo tiempo. Pese a esto, se mantienen como líderes del Grupo D.

Universidad Católica consiguió un empate en su cuarta presentación por Copa Libertadores, igualando 0-0 ante Cruzeiro este miércoles en el Claro Arena.

El partido tuvo un condimento especial por la lluvia caída en Santiago durante la jornada, dejando la cancha ideal para los remates de larga distancia.

Los brasileños contaron con al menos tres chances en el primer tiempo, aunque Los Cruzados respondieron y pudieron abrir la cuenta a los 17 minutos con un remate cruzado de Clemente Montes que tapó el arquero Otavio.

En la jugada siguiente, Kaio Jorge falló un mano a mano en el que no pudo hacer pie, lanzando su remate a la tribuna cuando el meta Vicente Bernedo estaba vencido.

En el cierre del lapso inicia, el propio portero estudiantil contuvo con lo justo un peligroso tiro libre de Keny Arroyo.





La UC se mantiene con esperanza de clasificar

El complemento pareció darle una importante esperanza a La Franja, luego que el propio Arroyo fuera expulsado a los 48′ por un fuerte pisotón sobre Fernando Zuqui.

El elenco chileno adelantó líneas con los ingresos de Gary Medel, Jimmy Martínez y Matías Palavecino, pero careció de ideas para vulnerar a la defensa de La Bestia Negra.

Los únicos intentos fueron con centros que terminaron siendo despejados sin mayores problemas por los zagueros visitantes.

La más clara fue a los 86′ con un remate dentro del área de Justo Giani que controló Otavio.

Pese a todo, la UC sigue como líder del Grupo D al llegar a 7 puntos, superando por una unidad a Boca Juniors e igualando la línea de Cruzeiro.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica por Copa Libertadores?

El próximo desafío de Universidad Católica será ante Barcelona, rival al que recibirá el próximo jueves 21 de mayo a partir de las 20:30 horas.

El Ídolo llegará encendido al derrotar recientemente al Xeneize en condición de local.