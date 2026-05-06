U. Católica vs Cruzeiro: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores

Universidad Católica juega el partido más importante en lo que va de la temporada. Los Cruzados reciben a Cruzeiro buscando quedar a un paso de avanzar en la Copa Libertadores.

Universidad Católica disputa un partido trascendental ante Cruzeiro este miércoles, buscando dar un paso gigante en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los Cruzados pretenden sumar su tercera victoria consecutiva en el torneo, lo que los dejaría a solamente un paso de avanzar a los octavos de final.

La ilusión de La Franja se sustenta en que ya venció a los brasileños hace algunas semanas como visitante, apostando a repetir esa buena actuación en casa.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Cruzeiro?

El partido de Universidad Católica ante Cruzeiro, válido por la fecha 4° de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online este esperado choque. Para eso, tienes que estar suscrito y entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y Cruzeiro por Copa Libertadores

El compromiso del conjunto chileno contra La Bestia Negra inicia a las 22:00 horas de Chile de este miércoles 6 de mayo.

El estadio en el que se juega el gran cotejo es el Claro Arena, mientras que el árbitro designado fue el colombiano Andrés Rojas.