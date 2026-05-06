Bayern Múnich vs PSG: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha por Champions League

Bayern Múnich busca dar vuelta la llave de semifinales de Champions League ante el PSG, partido que se juega en el Estadio Allianz Arena de Múnich.

Bayern Múnich y PSG protagonizan la esperada revancha de las semifinales de Champions League, chocando este miércoles en Alemania.

Luego del espectacular 5-4 de la ida que favoreció a los parisinos, dos poderosos de Europa vuelven a toparse en un encuentro que paraliza a todo el planeta.

Los Bávaros sueñan con alcanzar la final de la mano del intratable Luis Díaz, aunque para eso debe superar a un cuadro francés que puede aprovechar los espacios con sus veloces delanteros.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Bayern Múnich vs PSG?

El partido del Bayern Múnich ante el PSG, válido por la semifinal de vuelta de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de forma online este esperado cotejo, por lo que debes estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Bayern Múnich y PSG por la Champions League

El encuentro de los germanos contra los galos inicia a las 15:00 horas de Chile de este miércoles 6 de mayo.

El estadio es el mítico Allianz Arena de Múnich, mientras que el árbitro desginado fue el portugués Joao Pinheiro.