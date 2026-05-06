“Acuerdo avanzado”: Dan a conocer el club en el que Alexis Sánchez jugaría la próxima temporada

Un importante club de Sudamérica tomaría ventaja para quedarse con Maravilla, aunque por ahora no hay nada definido.

Alexis Sánchez apareció en un momento clave de la temporada para el Sevilla, marcando el único gol del triunfo 1-0 ante la Real Sociedad el pasado lunes.

Esto le permitió al Nervionense salir de la zona de descenso a cuatro fechas para el cierre de la liga española, entregando esperanza en una magra campaña.

A modo personal, el tocopillano vuelve a ser foco de atención por su futuro, donde creció el rumor de que nuevamente cambiaría de rumbo.





Revelan el club que intentaría fichar a Alexis Sánchez

En medio de un supuesto deseo de Universidad de Chile en abrirle las puertas, en España indicaron que Maravilla tendría otros planes.

Según consignó Mundo Deportivo, el Inter de Porto Alegre sería el que correría con ventaja para quedarse con el experimentado delantero chileno.

El medio señaló que en Brasil “varios clubes que ya han intentado su fichaje para la próxima campaña”, aunque hay uno que estaría más cerca.

De hecho, apuntaron a que ya se está especulando con que “dirigentes insinuaron que tienen un acuerdo avanzado”, algo que por ahora no se ha definido de forma oficial.

Sánchez termina su vínculo con el Sevilla en junio de este año, lo que pondría fin a una exitosa carrera de 18 años en Europa que incluyó pasos por el Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán, entre otros.