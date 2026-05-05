Con un chichón: Así quedó el rostro de Alexis Sánchez tras marcar vital gol para el Sevilla

El chileno explicó la herida que le quedó en la frente luego del partido ante la Real Sociedad, donde marcó el gol que le dio aire a su club.

Alexis Sánchez le da vida al Sevilla. Con un gran y festejado gol de Maravilla, el Nervionense venció 1-0 este lunes a la Real Sociedad y salió de la zona de descenso en España.

El tocopillano ingresó en el segundo tiempo, apelando a toda su jerarquía y experiencia para aparecer en un momento clave de la temporada, cuando su club lucha día a día para no perder la categoría.

Pese a que todo es alegría y esperanza en el elenco de Andalucía, el chileno “pagó” el costo de su lucha y se llevó una herida en la frente.





El chichón que le quedó a Alexis Sánchez

Consultado por el gran chichón que le quedó, el delantero nacional explicó que “estaba un poco mareado, me comí un codazo por ser un poco más pequeño, al ser eso me pegan más por acá”.

En diálogo con la transmisión oficial, el ariete de 37 años valoró el tanto anotado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y remarcó que “le pegué con el corazón”.

“Me ha tocado siempre jugar finales y cosas así. Esta instancia en mi vida me está sirviendo para aprender otras cosas”, agregó.

Sobre la lucha que se le viene al Sevilla, que sigue peleando por no descender a falta de cuatro fechas para el cierre, Sánchez agradeció el apoyo de los hinchas y del plantel.

“Agradecer el apoyo y a mis compañeros que veo que se entregan día a día, veo sus nervios. Lo analizo y yo me lo tomo con más calma, creo que la tranquilidad nos va a ayudar a ganar el próximo partido”, sentenció.