Quién era Ángel Botto, el fallecido ex integrante del Tribunal de Disciplina de la ANFP

El abogado perdió la vida a los 77 años producto de complicaciones de salud. La ANFP destacó su trayectoria con un extenso comunicado.

Este lunes 4 de mayo se confirmó el fallecimiento de Ángel Botto, histórico ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El abogado de profesión perdió la vida a los 77 años en Viña del Mar, ciudad en la que se encontraba internado producto de complicaciones de salud.

Según consignó La Tercera, el profesional tenía desde hace varios meses problemas respiratorios.





ANFP lamentó deceso de Ángel Botto

Nacido en marzo de 1949, Botto era aficionado al fútbol desde su infancia y fiel seguidor de Santiago Wanderers hasta sus últimos días.

Egresó de la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, comandando el Tribunal de Disciplina de la ANFP desde 1994 hasta el 2014.

Precisamente,el propio organismo detalló que el hincha de Los Caturros fue “una figura clave en la justicia deportiva del fútbol chileno”.

Adicionalmente, se desempeño como gerente de la Cámara de Comercio Detallista de Valparaíso (1969–1974), abogado del Serviu V Región (1975–1980) y abogado externo del Banco Concepción (1983–1986).

A través de un comunicado, la entidad con sede en Quilín recordó en el 2015 “se nombró en su honor las dependencias del Tribunal Autónomo de Disciplina, como reconocimiento a sus años de servicio”.

“Su legado también quedó marcado por su impulso a la modernización de los estamentos de la justicia deportiva. La ANFP reconoce su valioso aporte a la institucionalidad y a la justicia deportiva del fútbol profesional chileno”, sentenciaron.