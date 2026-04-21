“Los espera el campeón de América”: Los comentarios de hinchas de Wanderers en Instagram del Real Madrid

Los fanáticos del Decano comenzaron a palpitar el histórico compromiso contra el Merengue, dejando creativos mensajes en las redes sociales.

Santiago Wanderers conoció su rival para la Copa Intercontinental Sub 20. El Decano tendrá un partido histórico ante el Real Madrid.

El choque quedó definido este lunes tras la consagración del Merengue en la UEFA Youth League, derrotando en penales al Brujas de Bélgica.

La definición fue realmente dramática luego del empate en el tiempo regular, con el arquero Javi Navarro transformándose en figura al tapar dos remates.

Gracias a este triunfo, el elenco blanco ganó el derecho de enfrentar a Los Caturros por ser monarcas de la Copa Libertadores Sub 20.





Hinchas de Wanderers anticiparon en redes choque vs Real Madrid

El cruce con el gigante español genera ilusión en los hinchas, tanto así que comenzaron a palpitar el encuentro en redes sociales.

Los fanáticos dejaron varios mensajes en el Instagram del Real Madrid, anticipando lo que será un duelo realmente icónico para el fútbol chileno.

“Los espera el campeón de América” o “En Playa Ancha los vamos a estar esperando” fueron solamente algunos de los comentarios.

Siguiendo con la tendencia de años anteriores, el compromiso se disputaría con el campeón sudamericano ejerciendo como local. Esto abre la chance de que se juegue en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

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