Nuevo dolor de cabeza en Colo Colo: Informe arbitral consignó lanzamiento de pirotecnia no autorizada

Hinchas del Cacique arrojaron fuegos artificiales en el choque contra Palestino por la Liga de Primera, situación que fue reportada por el juez Fernando Véjar.

Un duro golpe sufrió Colo Colo el último fin de semana, luego de caer 1-0 ante Palestino en la celebración de sus 101 años de historia.

Los Albos no solamente se quedaron pensando en la caída que les impidió mantenerse en el liderato de la Liga de Primera donde tienen un partido pendiente, sino que también en el informe del árbitro Fernando Véjar.

El juez consignó el lanzamiento de pirotecnia de parte de la hinchada del Cacique, quedando en la mira del Tribunal de Disciplina que podría aplicar alguna sanción.





Informe arbitral consignó lanzamiento de pirotecnia en partido de Colo Colo

En concreto, el colegiado señaló: “En los minutos 46 y 52, simpatizantes de Colo Colo proceden a lanzar fuegos artificiales y bengalas desde la zona de tribuna Cordillera y tribuna Arica, situación que no se encontraba autorizada”.

Esto opaca a un espectáculo previo que sí contaba con los permisos, generando un nuevo dolro de cabeza en la dirigencia del Popular.

Los posibles castigos son reducción de aforo o multas económicas, todo esto siempre que el Tribunal así lo decida.

En cuanto a lo deportivo, el elenco de Macul está en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, quedando a dos unidades del líder Deportes Limache.