“Vengo saliendo…”: La respuesta de Jeannette Jara sobre posible candidatura en CSyD Colo Colo

La excandidata presidencial acudió al Estadio Monumental para festejar los 101 años del Cacique, presenciando la derrota ante Palestino.

Jeannette Jara acudió este domingo al Estadio Monumental, presenciando en la tribuna la derrota 1-0 de Colo Colo ante Palestino por la Liga de Primera.

La excandidata presidencial, hincha acérrima de Los Albos, llegó al recinto de Macul para festejar los 101 años del Cacique, instancia en la que fue consultada si le gustaría postularse a un cargo en el Club Social y Deportivo.

Al respecto, la otrora ministra del Trabajo comentó entre risas: “Recién me postulé a la presidencia, jaja. Vengo saliendo de eso”.





Jeannette Jara valoró aniversario 101 de Colo Colo

En diálogo con la prensa, Jara destacó la presencia de los más de 38 mil hinchas que fueron al Monumental, afirmando que “lo más relevante de esta noche fue que el estadio estaba repleto en una jornada en la cual se celebran los 101 años del club”.

“Creo que es una muestra muy popular y masiva de gente que ordenadamente vino a presenciar un tremendo evento deportivo. ¿El resultado? Esperaba que fuera otro, pero la derrota siempre es breve, así que con eso me quedo”, añadió.

La ex candidata a La Moneda remarcó: “Para mí Colo Colo es familia, es pueblo. Hay mucho representado del Chile profundo en el equipo de mi corazón y del corazón de la mayoría de los chilenos y chilenas”.

“Fue muy bonito. 101 años no se cumplen todos los días (…) Lamentablemente no se pudo, pero a veces así son las cosas. Eso no quiere decir nada, porque no me cabe duda que Colo Colo sigue siendo el principal equipo de este país”, sentenció.