Huachipato vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa de la Liga

Huachipato recibe a Colo Colo el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga, partido que se juega este domingo en Talcahuano.

Huachipato y Colo Colo protagonizan un esperado partido este domingo, enfrentándose en el cierre del Grupo A de la Copa de la Liga.

Los Albos se miden a Los Acereros sin chances de clasificar a ls siguiente ronda, esto producto de la victoria de Coquimbo Unido que se volvió inalcanzable en la tabla de posiciones.

A raíz de esto, el entrenador Fernando Ortiz apuesta por darle rodaje a los jugadores pensando en la próxima jornada de la Liga de Primera.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Huachipato vs Colo Colo?

El partido de Huachipato ante Colo Colo, válido por la fecha 6° de la Copa de la Liga, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá de forma online este importante encuentro, por lo que tienes que ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Huachipato y Colo Colo por la Copa de la Liga

El compromiso del cuadro del Biobío contra el Cacique inicia a las 15:00 horas de Chile de este domingo 7 de junio.

El escenario para el cotejo es el Estadio Huachipato-CAP Acero de Talcahuano, mientras que el árbitro designado fue Nicolás Gamboa.