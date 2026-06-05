A 35 años de ser campeón de la Copa Libertadores: Colo Colo conmemoró título con emotivo mensaje

Los Albos festejaron un nuevo aniversario de la histórica consagración, donde derrotaron a Olimpia de Paraguay por un contundente 3-0.

Este viernes 5 de junio se cumplen 35 años del histórico título de Colo Colo en la Copa Libertadores, torneo que ganó en 1991.

Los Albos se impusieron 3-0 a Olimpia en la final de vuelta disputada en el Estadio Monumental, rememorando este importante hito con un emotivo mensaje.

A través de sus redes sociales, el Cacique destacó:”35 años de la Gloria Eterna. Un día como hoy, 5 de junio de 1991, Colo Colo conquistó la estrella más importante de su historia: La Copa Libertadores de América”.

“Con un plantel lleno de referentes y leyendas albas, el Cacique llevó su nombre a lo más alto del continente y escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol chileno”, agregaron.

El Popular recalcó que tres décadas después “seguimos recordando con orgullo aquella noche que nos hizo eternos”.

35 años de la Gloria Eterna 🏆⚪️⚫️ Un día como hoy, 5 de junio de 1991, Colo-Colo conquistó la estrella más importante de su historia: la Copa Libertadores de América 🤟🏻🔥 Con un plantel lleno de referentes y leyendas albas, el Cacique llevó su nombre a lo más alto del… pic.twitter.com/23HcnzGuUe — Colo-Colo (@ColoColo) June 5, 2026

Mirko Jozic confirma regreso a Chile

A modo de festejo, el Club Social y Deportivo Colo Colo organizó una cena este jueves en Santiago en la que se juntó el plantel que obtuvo la Copa Libertadores.

En ese marco se dio a conocer una importante noticia para los hinchas. Se trata del regreso a Chile de Mirko Jozic, entrenador que lideró la corona lograda por Los Albos.

El croata pisará territorio nacional en los próximos meses para participar de las diferentes actividades conmemorativas, lo que fue festejado por los fanáticos.

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El camino de Colo Colo en la Copa Libertadores 1991

Fase de grupos:

Deportes Concepción 0-0 Colo Colo

Colo Colo 3-1 Barcelona de Guayaquil

Colo Colo 2-0 Deportes Concepción

Colo Colo 3-0 Liga de Quito

Barcelona de Guayaquil 2-2 Colo Colo

Liga de Quito 0-0 Colo Colo

Octavos de final:

Universitario de Lima 0-0 Colo Colo

Colo Colo 2-1 Universitario de Lima

Cuartos de final:

Colo Colo 4-0 Nacional de Uruguay

Nacional de Uruguay 2-0 Colo Colo

Semifinales:

Boca Juniors 1-0 Colo Colo

Colo Colo 3-1 Boca Juniors

Final: