“Es verdad”: Esposa de Fernando Zampedri desclasificó acercamiento con Colo Colo previo a llegar a la UC

Fernanda Benavidez reveló que hubo “sondeos” de parte del Cacique a fines del 2019, contando el jugador que fue clave en el arribo del goleador a Los Cruzados.

La historia de Fernando Zampedri con Universidad Católica parece de cuento. El Toro llegó en silencio como refuerzo para la temporada 2020 y en poco más de cinco años se convirtió en un ídolo del club.

Sin embargo, dichos caminos pudieron ser diferentes debido a que el artillero tuvo otro club interesado en su momento. Se trata de Colo Colo.

Así lo confirmó la esposa del futbolista, Fernanda Benavídez, quien ratificó que hubo acercamientos con el Cacique previo a la firma del contrato con Los Cruzados.





El interés de Colo Colo por Fernando Zampedri

En conversación con el programa “No es para tanto” de TNT Sports, la pareja del argentino-chileno contó: “Fue cierto que su representante había tenido sondeos por el lado de Colo Colo. Es verdad”.

En ese escenario, Benavídez señaló que uno de los factores vitales fue Alfonso Parot, ex compañero de Zampedri en Rosario Central que lo convenció de fichar en La Franja.

“Nosotros ya teníamos muchos antecedentes por el ‘Poncho’ Parot. Siempre recuerdo que el papá de ‘Poncho’ le decía que era un jugador para Católica”, añadió.

Sobre la contratación, la esposa del Toro afirmó que a fines del 2019 “estábamos en mi casa y nos la habían entregado hace tres días. Yo llegué a vivir una semana en mi casa porque el 28 de diciembre él se viene para firmar y se queda”.