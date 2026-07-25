Arquero Memo Orellana denuncia amenazas de muerte: Fue acusado de lucrar con ayuda por la emergencia

El actual jugador de Provincial Ovalle aseguró que él y su familia viven un complejo momento tras recibir amenazas en medio de la emergencia en la Región de Coquimbo.

El exarquero de Coquimbo Unido, Guillermo “Memo” Orellana, denunció estar recibiendo amenazas de muerte junto a su familia, en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal en la Región de Coquimbo.

El actual portero de Provincial Ovalle aseguró a través de sus redes sociales que permanece preocupado y resguardado luego de ser acusado por algunas personas de obtener beneficios personales con la ayuda recibida tras la tragedia, según consignó El Día.





“Estoy siendo amenazado por gente de la comunidad. Hoy me encuentro encerrado, supuestamente van a venir a matarme“, señaló Orellana, quien afirmó que su intención siempre ha sido apoyar a sus vecinos afectados.

“Todo esto lo generó la visita de nuestro alcalde Alí Manouchehri y mi amigo personal Pablo Galleguillos. Ellos me vinieron a brindar todo el apoyo aquí a mi casa“, mencionó el arquero.

“Yo he tratado de hablar por la comunidad completa, he tratado de ayudar a mis vecinos y toda la ayuda que yo he recibido ha sido netamente de la gente que me quiere por la calidad de persona que soy”, agregó.

“Me encuentro encerrado. Supuestamente, me van a venir a matar. Hay amenazas de muerte, hay vídeos, hay gente que piensa que yo estoy lucrando con todo esto, pero yo estoy en la calle”, denunció Orellana.

Tras sus declaraciones, su hija Alondra Orellana salió en defensa de su familia y descartó cualquier tipo de aprovechamiento de la situación. “Jamás nos aprovecharíamos de una tragedia como la que estamos viviendo”, afirmó, además de pedir respeto y empatía por el difícil momento que atraviesan.