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U. de Chile empata con Audax en el Nacional y queda eliminada de la Copa de la Liga

Azules e itálicos se enfrentaron en un encuentro válido por la 6º fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Universidad de Chile agudiza su crisis tras empatar 2-2 frente a Audax Italiano este domingo y quedar fuera de la Copa de la Liga 2026.

Si bien la U no dependía de sí misma, y el triunfo de Unión La Calera ante Deportes La Serena la eliminaba directamente del certamen, el panorama comienza a complicarse para el elenco de Fernando Gago, puesto que no convence dentro de la cancha.

Fallas defensivas, pocas ocasiones de gol y una notoria falta de comunicación dentro del campo son algunos de los factores que más han cuestionado sus hinchas a través de redes sociales.

La U empata ante Audax en el Nacional y queda eliminada de la Copa de la Liga

Pese a no convencer con el juego, uno que pasa por un buen momento es Eduardo Vargas, que ratifica lo mostrado ante Deportes Concepción y hoy fue clave al poner el descuento para los azules y asistir a Lucas Romero en el 2-2.

Por parte de los itálicos, los goles fueron obra de Michael Vadulli y Franco Troyansky.

Tras el empate entre azules e itálicos y el triunfo de Unión La Calera ante Deportes La Serena, los caleranos son quienes clasificaron a la segunda ronda del torneo que debuta este año en nuestro país tras finalizar líderes del grupo.

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