U. de Chile empata con Audax en el Nacional y queda eliminada de la Copa de la Liga

Azules e itálicos se enfrentaron en un encuentro válido por la 6º fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Universidad de Chile agudiza su crisis tras empatar 2-2 frente a Audax Italiano este domingo y quedar fuera de la Copa de la Liga 2026.

Si bien la U no dependía de sí misma, y el triunfo de Unión La Calera ante Deportes La Serena la eliminaba directamente del certamen, el panorama comienza a complicarse para el elenco de Fernando Gago, puesto que no convence dentro de la cancha.

Fallas defensivas, pocas ocasiones de gol y una notoria falta de comunicación dentro del campo son algunos de los factores que más han cuestionado sus hinchas a través de redes sociales.





La U empata ante Audax en el Nacional y queda eliminada de la Copa de la Liga

Pese a no convencer con el juego, uno que pasa por un buen momento es Eduardo Vargas, que ratifica lo mostrado ante Deportes Concepción y hoy fue clave al poner el descuento para los azules y asistir a Lucas Romero en el 2-2.

Por parte de los itálicos, los goles fueron obra de Michael Vadulli y Franco Troyansky.

Tras el empate entre azules e itálicos y el triunfo de Unión La Calera ante Deportes La Serena, los caleranos son quienes clasificaron a la segunda ronda del torneo que debuta este año en nuestro país tras finalizar líderes del grupo.