Mundial 2026 en Chile: A qué hora comienza y dónde ver EN VIVO

Este jueves 11 de junio comienza el esperado Mundial 2026, que se extenderá hasta el domingo 19 de julio y será transmitido por las señales de Chilevision.

Este jueves 11 de junio comienza el esperado Mundial 2026, la vigésima tercera edición de la cita planetaria que se disputará de manera inédita en tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El certamen marcará un hito en la historia del fútbol internacional al convertirse en la Copa del Mundo más grande de todos los tiempos. Esto, luego de que la FIFA ampliara el número de participantes de 32 a 48 selecciones.

Considerada una de las competencias deportivas con mayor audiencia a nivel global, la Copa Mundial 2026 se extenderá por más de cinco semanas, desde el 11 de junio hasta el domingo 19 de julio.

En Chile, los encuentros podrán seguirse a través de las señales de Chilevisión, canal oficial del Mundial 2026 y que llevará toda la emoción del torneo a los hogares del país.





Mundial 2026 en Chile: ¿A qué hora comienza el primer partido?

Oficialmente, la Copa del Mundo iniciará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se jugará en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México.

De acuerdo a la programación de la FIFA, el encuentro está agendado para las 15:00 horas (hora local). Considerando que el estadio está ubicado en Ciudad de México, en hora chilena serán dos horas más, es decir, 17:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS el Mundial 2026 en Chile?

El Mundial 2026 será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completa cobertura.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver online y totalmente gratis este esperado duelo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver el inicio del Mundial

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el Mundial 2026 debes realizar el siguiente proceso: