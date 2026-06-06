Desde el próximo 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, se llevará a cabo la vigésima tercera edición del Mundial 2026 con sede en Canadá, Estados Unidos y México.

Resta menos de una semana para que arranque el esperado Mundial 2026. Una edición que se caracterizará por ser la más grande de la historia con 48 equipos en disputa.

Países de todos los continentes dirán presente en una cita planetaria que tendrá su sede en Estados Unidos, México y Canadá y que tendrá su apertura oficial el próximo miércoles 11 de junio.

Y si bien La Roja no dirá presente en esta vigésima tercera (23ª) edición, Sudamérica estará representada por: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay.





Mundial 2026: ¿Cuál será la primera selección sudamericana en jugar?

De acuerdo a la programación oficial realizada por la FIFA, la primera selección sudamericana en jugar será Paraguay , el día jueves 12 de junio, cuando enfrente a Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D.

El partido está programado para las 21:00 horas y se jugará en el SoFi Stadium de California.