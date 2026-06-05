Argentina al Mundial 2026: Estos son los partidos que jugará el país trasandino en fase de grupos

Podrás ver a La Albiceleste en el Mundial 2026 por las pantallas de Chilevisión. Conoce aquí los detalles.

Nuestro país vecino, Argentina, se preparan en Estados Unidos para dar inicio al Mundial 2026 con la corona puesta del Campeón del Mundo tras vencer a Francia en Qatar 2022.

Parte del Grupo J, los transandinos liderados por Lionel Scaloni estarían, a priori, confiados en llegar a los dieciseisavos de final.

Partidos de Argentina en el Mundial 2026

Los encuentros agendados para La Albiceleste por la Copa del Mundo 2026, en fase de grupo, son:

Argentina vs Argelia : Martes 16 de junio a las 9 PM. Chile en Estadio Kansas City

: Martes 16 de junio a las 9 PM. Chile en Estadio Kansas City Argentina vs Austria : Lunes 22 de junio a las 1 PM. Chile en Estadio Dallas

: Lunes 22 de junio a las 1 PM. Chile en Estadio Dallas Argentina vs Jordania: Sábado 27 de junio a las 10 PM. Chile en Estadio Dallas





Cómo ver a Argentina en el Mundial 2026 por Chilevisión

Chilevisión tendrá un gran número de partidos en transmisión por TV abierta y también mediante sus plataformas digitales, como la app MiCHV y en la señal online de Chilevision.cl, con cobertura especial durante todo el torneo.

Respecto a los partidos de la selección argentina, podrás ver en vivo los dos primeros partidos de La Albiceleste.