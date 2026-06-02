Mundial 2026: Estos son los grandes candidatos al título y sus máximas figuras

La carrera por el Mundial 2026 ya comienza a tomar forma. Conoce a las selecciones favoritas y el equipo con que sueñan conquistar el título.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA ya está en marcha y, como suele ocurrir en cada edición, algunas selecciones aparecen un paso adelante en la lucha por levantar el trofeo.

Tras un exigente camino clasificatorio en sus respectivas confederaciones, equipos repletos de figuras llegan como firmes aspirantes al título.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Mundial 2026?

Las Eliminatorias en todo el mundo ya dejaron varias señales sobre qué selecciones llegan mejor perfiladas rumbo a la cita planetaria. Triunfadores en su región, con planteles experimentados y futbolistas que atraviesan gran presente, serían los factores clave para proyectar a los principales candidatos.

Desde Sudamérica y Europa emergen algunas de las selecciones que hoy concentran mayor atención.





Brasil mantiene intacta su condición de favorito gracias a su riqueza ofensiva y experiencia del plantel, además de contar con el italiano Carlo Ancelotti como director técnico del equipo. Sumado a ello, cuenta con figuras como Vinícius Jr. y Neymar, por lo que la verdeamarela combina talento y una histórica presencia en eventos mundialistas.

Argentina aparece nuevamente entre los principales candidatos al título mundial por su experiencia, funcionamiento colectivo y la presencia de Lionel Messi. Sumado a que los dirigidos de Scaloni son los actuales campeones, el plantel continúa en la búsqueda de su cuarto título mundial.

Francia, por otra parte, vuelve a posicionarse entre las potencias gracias a una generación repleta de talento con Kylian Mbappé como su principal figura. Esto, sumado al plantel acostumbrado a disputar instancias decisivas, la convierte en una amenaza permanente.





España recuperó protagonismo internacional apoyada en una renovación en su plantel de la mano de distintos futbolistas jóvenes de enorme proyección. Lamine Yamal y Nico Williams lideran un equipo que vuelve a ilusionarse con el título mundial tras quedarse con la última Eurocopa.

Portugal hoy se presenta como un conjunto equilibrado y competitivo, mezclando la experiencia de Cristiano Ronaldo con nombres como Bruno Fernandes y Rafael Leão, consolidando un plantel capaz de competir frente a cualquier potencia, lo que quedó claro en su camino al mundial, donde se consolidó como el primero en clasificar.

¿Cuáles son las figuras de estos equipos?

Más allá del esquema táctico que utilicen sus entrenadores, gran parte de las aspiraciones de estas selecciones pasa por el rendimiento de sus principales estrellas.

Argentina mantiene como gran referente a Lionel Messi, acompañado por una generación que logró consolidarse en la élite internacional como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.





Francia, por su parte, deposita buena parte de su peligro en la velocidad y talento de Kylian Mbappé, junto a una generación que mezcla potencia física, experiencia y enorme calidad individual. Sumados a Mbappé, el experimentado Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni también destacan en este plantel.

España apuesta por el talento joven de Lamine Yamal, Pedri y Nico Williams, pero uno de los aspectos que más llamó la atención de la convocatoria de Luis de la Fuente es la ausencia total de futbolistas del Real Madrid, un hecho inédito para la selección española en una Copa del Mundo.

En Brasil, Vinícius Jr. aparece como protagonista ofensivo, mientras que Neymar continúa siendo una de las figuras más observadas en la previa del torneo, tras sus polémicas en el fútbol brasileño.

Portugal mezcla experiencia y jerarquía con un equipo liderado por Cristiano Ronaldo. El equipo dirigido por Roberto Martínez llega con una plantilla repleta de figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão.

¿Cuántos partidos transmitirá Chilevisión?

Chilevisión transmitirá desde el jueves 11 de junio hasta el sábado 27 de junio más de 20 partidos en distintos horarios para la audiencia chilena.

Para poder ver los enfrentamientos, puedes sintonizar nuestra señal abierta o las plataformas digitales, incluida la app MiCHV.