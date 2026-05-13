12 goles, la “Mano de Dios” y las inolvidables vuvuzelas: Anécdotas que quedaron en la historia de los Mundiales

Menos de un mes resta para la vigésima tercera edición de la cita planetaria, la cual está llena de historias y divertidas anécdotas.

Menos de un mes resta para la próxima Copa del Mundo, la cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el próximo 11 de junio y 19 de julio.

Este año tendrá lugar la vigésima tercera edición de la cita planetaria, la cual, a lo largo de los años, está llena de historias y divertidas anécdotas.

Algunas de las mejores anécdotas de los Mundiales

El partido con más goles en la historia de los Mundiales

Ocurrió en la Copa del Mundo de Suiza de 1954, donde el equipo local se enfrentó a Austria en los cuartos de final y hubo 12 goles.

Tras constantes anotaciones, finalmente los austriacos se llevaron la victoria y el pase a semifinales tras ganar por 7-5. Este resultado se dio solo en 90 minutos y el primer tiempo terminó 5-4.

Además, esta edición sigue siendo la con el promedio más alto de goles por partido (5.38).

La “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en el mismo partido

En México 1986, Argentina conquistó su segundo título tras derrotar en la final a Alemania Federal, sin embargo, antes disputó un partido cargado de patriotismo y política.

En cuartos de final enfrentó a Inglaterra, este partido fue solo unos años después de la Guerra de las Malvinas, conflicto bélico entre trasandinos y británicos que terminó con miles de soldados argentinos muertos y con el control de las islas del Reino Unido.

El 22 de junio de 1986 y en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ocurrieron dos momentos que quedaron en la historia del fútbol.

La Albiceleste se impuso por 2-1 con dos goles de Diego Armando Maradona. El primero fue con la mano y sin que el árbitro se diera cuenta de lo ilícito de la jugada, tanto que luego se conoció como la “Mano de Dios”.

Más tarde y para no dejar dudas de la calidad de Maradona, el “10” agarró la pelota en la mitad de la cancha y fue dejando a ingleses en el camino hasta convertir el para muchos el mejor gol en la historia de los mundiales y también llamado “Gol del Siglo”.

El fenómeno de las vuvuzelas

En Sudáfrica 2010 las vuvuzelas se convirtieron en uno de los fenómenos culturales más recordados de la historia de los Mundiales.

Lo que para muchos africanos era una tradición festiva y algo totalmente normal, para el resto del mundo se convirtió en una experiencia sonora totalmente nueva en el fútbol.

De hecho, durante esta cita planetaria miles de aficionados hacían sonar en los estadios estos instrumentos de forma simultáneamente, creando un ruido permanente que dominaba las transmisiones televisivas.

El impacto fue tan grande que las vuvuzelas comenzaron a aparecer en programas de televisión, memes, canciones, comerciales y redes sociales y son recordadas hasta estos días.