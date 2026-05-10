Unión La Calera vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa de la Liga

Los Azules visitarán La Calera en un duelo que será clave para definir el liderato del grupo y la clasificación a la siguiente fase. Revisa aquí los detalles.

Universidad de Chile visitará a Unión La Calera este domingo 10 de mayo por la quinta fecha del Grupo D de la Copa de La Liga.

Los dos elencos llegan igualados con siete puntos cada uno, por lo que el duelo será clave para las aspiraciones de clasificación de los Azules y Cementeros.

¿Dónde ver EN VIVO el partido el partido de Unión La Calera vs U. de Chile?

El partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile se podrá ver en vivo por la señal de cable de TNT Sports Premium.

El duelo también se podrá seguir a través de la señal TNT Sports en la plataforma de streaming de HBO Max.

Hora del partido de Unión La Calera vs U. de Chile

Unión La Calera vs U. de Chile se medirán por la Copa de la Liga este domingo 10 de mayo en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar de La Calera, a partir de las 15:00 horas.

El árbitro del encuentro será Cristián Garay mientras que el encargado del VAR será Héctor Gamboa.