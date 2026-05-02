La Serena vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Copa de la Liga

La U ya está en La Serena para enfrentarse este sábado a los papayeros en el Estadio La Portada.

Este sábado Deportes La Serena recibirá a la Universidad de Chile por la fecha 4 del Grupo D de la Copa de la Liga.

Desde su ciudad natal, Los Papayeros buscarán hacerse con la victoria para avanzar a la siguiente ronda, en un momento clave para el Romántico Viajero, quien viene seguro tras su victoria contra la Universidad Católica en la Liga de Primera.

Pese a esto, los tres puntos que podrían llevar a los Azules a la parte alta de la lista podrían peligrar con las complicaciones musculares de Marcelo Díaz, quien será baja ante CDLS.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de La Serena vs U. de Chile?

El partido de Deportes La Serena contra la Universidad de Chile se podrá ver exclusivamente de manera online a través de la plataforma de streaming HBO MAX.

Hora del partido entre La Serena vs U. de Chile por Copa de la Liga

El compromiso entre Los Papayeros y Los Azules está programado a partir de las 15:00 horas de este sábado 2 de mayo.

El duelo se disputará en el Estadio La Portada en La Serena.