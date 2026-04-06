Eduardo Vargas destaca renacer de la U: “Lo que pasó con el entrenador pasado ya quedó atrás”

Tras la contundente victoria sobre Deportes La Serena, Turboman valoró el alza de rendimiento que ha tenido el cuadro laico de la mano de Fernando Gago.

Universidad de Chile tuvo una alegre jornada este domingo, luego de vencer por un contundente 4-0 a Deportes La Serena y meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Uno de los que valoró la victoria fue Eduardo Vargas, quien aprovechó de destacar el trabajando de Fernando Gago, entrenador que obtuvo su segunda alegría con Los Azules.

Turboman reconoció que el plantel está nuevamente enfocado tras el complejo inicio de año, el que derivó en la salida de Francisco Meneghini producto de los malos resultados.





¿Qué dijo Eduardo Vargas?

En declaraciones a TNT Sports, el delantero confesó: “La verdad que cambiamos el chip, lo que pasó con el entrenador pasado ya quedó atrás”.

Vargas se refirió también al retorno a los triunfos en el Estadio Nacional, aspecto que no se daba desde mediados de agosto del 2025 en la recordada llave frente a Independiente por la Copa Sudamericana.

“Estábamos con esa espinita de ganar acá en casa. La verdad, feliz de volver. Esto nos trae más confianza para el día a día, para los entrenamientos que los estamos haciendo muy bien y lo estamos llevando al día del partido”, señaló.

Con la victoria, la U escaló hasta el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, quedando a cuatro unidades del líder Colo Colo que comanda el torneo transcurridas las primeras ocho fechas.