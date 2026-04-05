Universidad de Chile golea a La Serena y comienza a convencer a sus hinchas

La U recibió a La Serena en el Estadio Nacional en un encuentro válido por la octava fecha del campeonato nacional.

Universidad de Chile consiguió una importante victoria tras vencer por 4-0 a La Serena en un encuentro válido por la octava fecha de la Liga de Primera.

Un triunfo que ilusiona a los hinchas azules tras la llegada de Fernando Gago a la banca, quien, finalizado el encuentro, valoró el desempeño de su equipo, principalmente en la segunda mitad.

Con este resultado, la U alcanza el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 13 unidades. Por su parte, La Serena se mantiene en la parte media baja con 9 pts.





Universidad de Chile golea a La Serena e ilusiona a sus hinchas

La primera mitad estuvo reñida, La Serena controló las acciones y demostró un juego más ordenado frente a una Universidad de Chile que intentaba encontrarse con la pizarra propuesta por Gago.

Sin embargo, la falta de profundidad ocasionó que se fueran sin goles al descanso.

Ya en el complemento, los locales saldrían al ataque y en busca de la victoria que les permitiera volver a meterse por la lucha del campeonato.

En la otra vereda, los dirigidos por Felipe Gutiérrez comenzaron a dar señales de cansancio.

La apertura de la cuenta para los azules llegaría al minuto 50 con gol de Fabián Hormazabal tras un remate cruzado.

El 2-0 sería obra de Maximiliano Guerrero, luego de conectar un centro por la derecha de Israel Poblete.

Cuando la U dominaba, Javier Altamirano amplió la ventaja tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área chica.

Finalmente, Agustín Arce sentenció el resultado luego de una excelente jugada de Lucas Asadi, quien se sacó al portero y lanzó un centro al área.