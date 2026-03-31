La aclaración de Fernando Gago por supuesto régimen alimentario en la U: “No eliminé nada”

El entrenador de Los Azules abordó la supuesta prohibición al plantel de ingerior mantequilla y bebidas azucaradas. “Son cosas normales”, remarcó.

Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, se refirió a las supuestas prohibiciones de ingerir alimentos al plantel azul desde su llegada.

La situación generó ruido el último fin de semana debido a que se reveló una supuesta orden del estratega argentino, quien habría determinado que los jugadores no consuman mantequilla ni bebidas azucaradas.

Sin embargo, el propio adiestrador afirmó que el supuesto régimen implementado por él es “mentira”, aclarando que esto ya estaba implementado en el cuadro laico.





¿Qué dijo Fernando Gago?

En la conferencia de prensa previa al partido con Audax Italiano de este martes, el trasandino señaló a un periodista: “Ya no se comía en este club eso. Te pasaron mal la información”.

“Lo repito: la exigencia del futbolista de hoy es máxima. Independientemente de lo que se pueda decir o no, yo no eliminé nada”, agregó.

Gago remarcó que “es un plantel profesional, donde hay nutricionistas, donde hay médicos. El desayuno y el almuerzo ya eran obligatorios en el club; son cosas normales del fútbol que estén todos en la mejor disposición física y psicológica”.

“El rendimiento de jugar cada tres o cuatro días tiene una necesidad del cuerpo de estar en las mejores condiciones”, agregó el ex volante, quien insistió en que “yo no comía de la misma forma a los 17 años que a los 26”.