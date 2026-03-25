Tristeza en la U: Jugadores lamentaron fallecimiento de joven hincha que padecía grave enfermedad

Matías Silva perdió la vida tras una larga lucha. El joven era fanático de Los Azules y visitó al plantel a principios de febrero en un emotivo momento.

Una triste noticia afectó a Universidad de Chile este miércoles, luego que se confirmara el fallecimiento del joven Matías Silva.

El hincha era fanático de Los Azules y cumplió su sueño a principios de febrero al conocer al plantel, llegando al CDA para compartir con los futbolistas.

El deceso fue comunicado por la organización sin fines de lucro Cambiando Vidas, mandándole toda la fuerza a sus cercanos y especialmente a su familia.





Marcelo Díaz lamentó deceso de Matías Silva

El joven tenía el sueño de ser profesional, pero se le detectó cáncer a los huesos que le impidió continuar este camino, dando inicio a una dura lucha.

La lamentable situación generó la reacción de Marcelo Díaz, capitán del Romántico Viajero que publicó una historia en Instagram con el mensaje: “Vuela alto, Mati”.

La visita de Matías provocó un agradable momento con el plantel, donde tuvo la oportunidad de conversar con los referentes y recibir una camiseta de regalo de Marcelo Morales, su jugador favorito.

El video fue subido a las redes sociales de la U, llegando a los 40 mil likes y superando los 600 comentarios de los hinchas.

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