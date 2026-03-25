Tras firmar con San Lorenzo: El millonario monto que Gustavo Álvarez le pagará a la U

El entrenador logró un acuerdo económico con Los Azules luego de su salida a fines del 2025, cifra que está muy alejada de la cláusula que estipulaba su contrato.

Gustavo Álvarez dio un nuevo paso en su carrera y firmó con San Lorenzo, dejando atrás el ciclo de dos temporadas que tuvo con Universidad de Chile.

Pese a que los caminos se separaron, la historia del entrenador con Los Azules tuvo un último capítulo luego de alcanzar un acuerdo económico tras su salida.

En concreto, el trasandino deberá pagarle un importante monto al cuadro laico debido a que tenía contrato hasta el 2026.





¿Cuándo deberá pagarle Gustavo Álvarez a la U?

Según consignó La Tercera, el estratega abonará 127 mil dólares al Romántico Viajero, lo que equivale a poco más de 116 millones de pesos chilenos.

Dicho monto será cancelado en tres cuotas, de las cuales la primera se concreto con la firma de su vínculo en San Lorenzo, dejando las restantes para los próximos meses.

La cifra es muy inferior a la cláusula que tenía el contrato de Álvarez con la U, donde se especuló con posibles instancias legales para el pago de US$1,2 millones.

En cuanto a lo deportivo, el argentino buscará levantar a un equipo que no ha podido despegar en el torneo local y que tendrá en las próximas semanas su debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Este será el principal desafío del ex adiestrador de Los Azules, enfrentando en su grupo a Santos de Brasil, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.