Copa Sudamericana: Se definieron los grupos de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino

Los clubes chilenos fueron sorteados en zonas que asoman como bastante pareja, donde todos ellos enfrentarán a equipos de Brasil.

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde Audax Italiano, O’Higgins y Palestino conocieron a sus rivales.

Los Itálicos tendrán una compleja zona con Olimpia y Vasco da Gama, quienes asoman como favoritos para avanzar, y Barracas Central de Argentina.

Por su parte, el Capo de Provincia fue seleccionado con rivales que en el papel son parejos, como es el caso de Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay, además de Sao Paulo.

Finalmente, Los Árabes, que dejaron en el camino a Universidad de Chile en la ronda previa, irán al Grupo F con Gremio, Palestino, Montevideo City Toque y Deportivo Riestra.

Cabe recordar que solamente los ganadores de cada zona clasifican a octavos de final, mientras que los segundos disputarán una llave de playoffs con los terceros de la Copa Libertadores.

Grupos de los chilenos en la Copa Sudamericana

Grupo de O’Higgins, C

Sao Paulo

Millonarios de Colombia

Boston River

O’Higgins

Grupo de Palestino, F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo de Audax Italiano, G

Olimpia

Vasco da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

¿Cuándo comienza la Copa Sudamericana?

El comienzo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana está fijado para la semana del 7 de abril.