Copa Sudamericana: Se definieron los grupos de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino
Los clubes chilenos fueron sorteados en zonas que asoman como bastante pareja, donde todos ellos enfrentarán a equipos de Brasil.
Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde Audax Italiano, O’Higgins y Palestino conocieron a sus rivales.
Los Itálicos tendrán una compleja zona con Olimpia y Vasco da Gama, quienes asoman como favoritos para avanzar, y Barracas Central de Argentina.
Por su parte, el Capo de Provincia fue seleccionado con rivales que en el papel son parejos, como es el caso de Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay, además de Sao Paulo.
Finalmente, Los Árabes, que dejaron en el camino a Universidad de Chile en la ronda previa, irán al Grupo F con Gremio, Palestino, Montevideo City Toque y Deportivo Riestra.
Cabe recordar que solamente los ganadores de cada zona clasifican a octavos de final, mientras que los segundos disputarán una llave de playoffs con los terceros de la Copa Libertadores.
Grupos de los chilenos en la Copa Sudamericana
Grupo de O’Higgins, C
- Sao Paulo
- Millonarios de Colombia
- Boston River
- O’Higgins
Grupo de Palestino, F
- Gremio
- Palestino
- Montevideo City Torque
- Deportivo Riestra
Grupo de Audax Italiano, G
- Olimpia
- Vasco da Gama
- Audax Italiano
- Barracas Central
¿Cuándo comienza la Copa Sudamericana?
El comienzo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana está fijado para la semana del 7 de abril.