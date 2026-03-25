Director de Azul Azul explicó su encuentro con narcobarrista: Afirmó que “no hay vínculo o nexo”

En la previa del partido de la U con La Calera por la Copa de la Liga, Aldo Marín aseguró que la reunión con Víctor Poblete, líder de la agrupación denominada “Los Wayans”, “fue casualidad”.

El director de Azul Azul, Aldo Marín, se refirió a la reunión que tuvo con Víctor Poblete, lider de una agrupación denominada “Los Wayans” que se encuentra detenido por presunto tráfico de drogas y asociación ilicita.

El dirigente fue fotografiado en un servicentro con el narcobarrista, situación que fue difundida el último fin de semana en un reportaje y que desató polémica.

Tras varios días de silencio, el involucrado habló y aseguró que “a nadie del club le gusta estar involucrado en este tipo de noticias, creo que no es bueno para el club ni para ninguno de nosotros”.

En ese contexto, afirmó de manera tajante que “no hay vínculo, nexo o relación. Me gustaría dejar eso claro. No cometí ninguna falta ni ningún delito. Es bueno siempre dejar las cosas claras”.





¿Qué dijo Aldo Marín?

En la previa del partido entre la U y La Calera por la Copa de la Liga, Marín señaló que las cosas “se tergiversaron un poco y me parece que no es lo adecuado”.

“Cuando vas a cualquier parte, la gente habla y te pregunta miles de cosas, del estadio, las entradas y resultados. Yo voy a seguir hablando con el hincha. No puedo no hacerlo porque me comprometí”, agregó.

Junto con mencionar que la reunión “fue casualidad”, el director recalcó que con la dirigencia “conversamos y esto se sabía desde hace tiempo. Alguien acá tomó una foto y había una intención”.

“Un vínculo tiene que ver cuando una persona le pasa algo de valor a otra persona, una entrada, una camiseta, dinero, eso es lo que dice la ley, no más que eso. Una conversación no tiene que ver con eso. Claramente tomó un ribete que no esperaba, no muy agradable”, señaló.

Finalmente, el directivo insistió en que con Poblete “no hay una asociación, una amistad. Yo vi a esta persona por primera y única vez, nunca más lo he visto”.