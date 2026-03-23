Poco presupuesto y exigencias deportivas: El duro desafío que se le viene a Gustavo Álvarez en San Lorenzo

Tras una lluvia de especulaciones, el ex entrenador de Universidad de Chile fue presentado como nuevo estratega del Ciclón. Uno de sus principales desafíos será la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez es el nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro. Tras varias semanas de especulaciones y rumores, el argentino regresó a su país para fichar en un grande.

A tres meses de su salida de Universidad de Chile, el Ciclón le dio la bienvenida a su nuevo estratega con un posteo en el que destacó su paso por el fútbol chileno.

De hecho, los trasandinos recalcaron que el DT “conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025″ con Los Azules.

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Gustavo Álvarez tendrá duros desafíos en San Lorenzo

Álvarez llegó para reemplazar a Damián Ayude, quien dejó el puesto la semana pasada luego de perder 5-2 ante Defensa y Justicia en condición de local por el torneo nacional.

Este resultado dejó al elenco de Boedo en el puesto 10° de la tabla de posiciones del Grupo A, sumando solamente 13 puntos en las primeras 10 fechas del torneo.

Además de tener que remontar posiciones, el ex DT del Romántico Viajero tendrá como gran desafío el disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde chocará contra el Santos de Neymar, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.





Pese a que es una de las instituciones más reconocidas de su país, San Lorenzo atraviesa una crisis dirigencial y económica que le ha impedido contratar jugadores de calidad.

De hecho, el único refuerzo por el que el club asumió un costo en el reciente mercado de pases es Rodrigo Auzmendi, delantero que pasó por San Marcos de Arica y que llegó a préstamo desde el Querétaro con un cargo de 100 mil dólares.

En cuanto al plantel, Álvarez tendrá a un equipo conformado mayoritariamente por jóvenes al que se agregan figuras como el colombiano Jhohan Romaña y los atacantes Alexis Cuello y Luciano Vietto.