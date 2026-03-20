Con Fernando Gago en la tribuna: La U igualó ante La Serena en el inicio de la Copa de la Liga

Los azules y los granates empataron 2-2 en el Estadio Nacional en un encuentro válido por el Grupo D.

Universidad de Chile y Deportes La Serena dieron inicio a la Copa de la Liga 2026, certamen que debuta en el fútbol chileno y que disputan los 16 equipos de Primera División.

Bajo una intensa lluvia en el Estadio Nacional y ante la atenta mirada del nuevo DT Fernando Gago desde la tribuna, los universitarios igualaron 2-2 ante Deportes La Serena.

La apertura de la cuenta corrió por cuenta de Maximiliano Guerrero a los 19 minutos, mientras que el segundo tanto de la U fue obra de Eduardo Vargas a los 53′.

En tanto, para los papayeros convirtió Felipe Chamorro en dos oportunidades, primero a los 29′ y luego 40′.

Los azules presentaron un equipo mixto, ya que en arco estuvo el joven Ignacio Sáez, mientras que otros titulares como Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Vargas jugaron todo el encuentro.





El martes debutaría Fernando Gago al mando de la U

El próximo partido de la U será el martes 24 cuando reciba en Ñuñoa a Unión La Calera, en ese encuentro debutaría el nuevo DT y exfutbolista de Boca Juniors y Real Madrid, entre otros equipos

Audax Italiano es el otro equipo que compone el Grupo D de la Copa de la Liga 2026. Cabe señalar que el ganador de cada grupo avanza a semifinales y el campeón será Chile 3 en la Copa Libertadores 2027.