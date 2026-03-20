Fernando Gago fue oficializado como nuevo DT de Universidad de Chile

A través de las redes sociales del club, el entrenador argentino fue confirmado y comenzará a trabajar este sábado con sus nuevos dirigidos.

Tras arribar a Chile este viernes, el entrenador argentino Fernando Gago fue oficializado como nuevo técnico de Universidad de Chile, quien llega en reemplazo de su compatriota Francisco Meneghini.

A través de las redes sociales del club, los azules confirmaron la llegada del trasandino señalando que “tras un exhaustivo análisis, nuestro directorio aprobó de manera unánime su contratación como nuevo director técnico de la U, confiando en sus capacidades y liderazgo para comandar el proyecto deportivo y alcanzar los objetivos de la temporada, luchando por el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga“.

Además, desde la dirigencia indicaron que “ya con el acuerdo totalmente sellado, Fernando Gago comandará los entrenamientos de nuestro plantel a partir de este sábado, preparando desde ya los próximos desafíos en la Copa de la Liga y la Liga de Primera 2026“.

“Cabe destacar que su cuerpo técnico estará conformado por Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico“, agregan desde la institución estudiantil.